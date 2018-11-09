Минобороны Австрии подтвердило, что экс-военного подозревают в шпионаже

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Австрии подтвердило информацию об экс-полковнике вооруженных сил Австрии, которого подозревают в разведывательной деятельности в пользу России, сообщается в Twitter австрийской армии.

Das Abwehramt hat mit Hilfe internationaler Kooperation einen Spionagefall aufgedeckt. Ein pensionierter Offizier des #Bundesheeres hat seit den 1990-iger Jahren das Bundesheer ausspioniert und Daten an Russland weitergegeben. Er wurde angezeigt. — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) 9 ноября 2018 г.

​Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ.

"Ведомство военной контрразведки при помощи международного сотрудничества раскрыло случай шпионажа. Отставной офицер австрийской армии с 1990-х годов занимался шпионажем и передавал данные России. В его отношении заведено дело", — сообщил в Twitter представитель минобороны Австрии Михаэль Бауэр.

По данным газеты, полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.