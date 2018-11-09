Глава МИД Австрии отменила поездку в Россию из-за "шпионского скандала"

ВЕНА, 9 ноя — РИА Новости. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ из-за шпионского скандала, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Ранее стало известно, что экс-полковника вооруженных сил Австрии подозревают в разведывательной деятельности в пользу России. До этого планировалось, что австрийский министр иностранных дел посетит Россию 2-3 декабря.

"Глава МИД отреагировала на это (информацию о подозрениях в адрес экс-полковника – ред.), сегодня вызвала в министерство российского представителя и отменила поездку в Россию", — сказал в пятницу журналистам канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Сейчас юстиция должна установить, подтверждается ли подозрение. Дальнейшие действия мы обсудим с нашими европейскими партнерами", — отметил он.

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ.

По данным газеты, полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.