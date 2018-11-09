"Шпионивший в пользу России" австриец может получить до десяти лет тюрьмы

ВЕНА, 9 ноя — РИА Новости. Отставной австрийский полковник подозревается в разглашении государственной тайны и может получить до 10 лет тюремного заключения, заявил РИА Новости представитель ведущей дело прокуратуры Зальцбурга Роберт Хольцляйтнер.

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ. По данным газеты, полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальные сведения о многих австрийских высокопоставленных военных.

"Мы проверяем сообщение во всех направлениях, в особенности — в направлении преступления разглашения государственных тайн. Это преступление, которое у нас карается до 10 лет заключения", — сказал Хольцляйтнер.