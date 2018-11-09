Путин прибыл в Петропавловск на форум сотрудничества России и Казахстана

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время посещения туристической выставки Новые подходы и тенденции в развитии туризма России и Казахстана. 9 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время посещения туристической выставки Новые подходы и тенденции в развитии туризма России и Казахстана. 9 ноября 2018

ПЕТРОПАВЛОВСК (Казахстан), 9 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в казахстанский Петропавловск, где в пятницу примет участие в форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

Путин и его коллега лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев выступят на пленарном заседании форума, а также посетят выставку, посвящённую туризму.

Кроме того, у президентов запланирована двусторонняя встреча. Лидерам также презентуют ракетно-космический комплекс "Байтерек".