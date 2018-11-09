МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Генеральные прокуроры 14 американских штатов призвали исполняющего обязанности главы минюста США Мэтью Уитакера воздержаться от надзора за спецпрокурором Робертом Мюллером, проводящим расследование по делу о якобы имевшем место "российском вмешательстве" в выборы.

Все прокуроры, обратившиеся к Уитакеру с совместным письмом, являются членами Демократической партии. Как сообщает издание Hill , их насторожили критические замечания, которые Уитакер неоднократно высказывал в адрес Мюллера и проводимого им расследования.

"Вы должны быть в курсе, что ваши публичные комментарии с критикой расследования господина Мюллера получили широкую огласку. Как прокуроры и представители правоохранительных органов, приверженные верховенству закона, мы полагаем, что независимый спецпрокурор должен иметь полную свободу расследования…" — говорится в послании.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Также Мюллер расследует предполагаемые связи президента США Дональда Трампа с Россией, наличие которых опровергают и в Кремле, и в Белом доме.