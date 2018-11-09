В Раде предложили "запретить зиму"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Виктор Пинзеник заявил, что власти должны перестать врать населению о возможности заморозки цен на газ для населения. Об этом он написал в своем Facebook.
"Хочу сделать свой вклад в "мораториетворчество". Может, вместо моратория на повышение цен газа лучше запретить зиму (наложить мораторий на приход зимы)? Тогда и газа не нужно будет", — пишет Пинзеник.
По его словам, поставщики газа будут все равно продавать газ по установленным ценам, и никакие законодательные инициативы этого не изменят.
Он также заявил, что эти инициативы властей направлены лишь на "кормление байками" населения, которому все равно придется платить в полном объеме.
"Такими решениями соотечественников можно и дальше кормить байками про низкие цены на газ, которые им придется платить. Потому что вторую, невидимую часть стоимости газа, который в итоге все равно оплачивают наши граждане, не каждый может понять или осознать", — подчеркнул Пинзеник.
Повышение цен на газ — одно из условий МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом. Миссия фонда в сентябре работала в украинской столице и, как сообщали СМИ, выдвинула четыре условия для получения нового кредита. Помимо увеличения цен на газ, Киев должен провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу.