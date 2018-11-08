Савченко планирует выезжать к избирателями в автозаке, сообщила ее сестра

КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая намерена баллотироваться на пост президента Украины, собирается вести избирательную кампанию из СИЗО, а также по разрешению руководства СИЗО выезжать в автозаке на встречи с избирателями, рассказала ее сестра Вера Савченко украинскому интернет-изданию "Страна".

По словам сестры Савченко, Надежда давно планирует баллотироваться на пост президента Украины. "Не знаю, почему только сейчас об этом заговорили. И я не думаю, что властям удастся ей помешать. У нее есть своя общественно-политическая платформа Надежды Савченко. Со своими объединениями в разных городах Украины", — заявила в четверг изданию сестра депутата.

Также, по ее словам, некоторые политики давно предлагали Надежде сотрудничество. Вера Савченко уверена, что все кандидаты, которые внесли 2,5 миллиона гривен (около 90 тысяч долларов) залога, имеют иммунитет перед выборами, а значит должны иметь возможность общаться с избирателем. При этом Надежда не осужденная, может баллотироваться.

"Пока мы не решили, как Надежда будет проводить свою предвыборную компанию. Мы сейчас уже ездим по Украине с предвыборной кампанией. Объединяем и информируем людей. Возможно, руководство СИЗО должно обеспечить ее общение с избирателями. Возить в автозаке на места встреч. Но мы ездим за 600 километров от Kиева. Это достаточно далеко",- считает Вера.

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года должны пройти парламентские выборы. О своем намерении участвовать в президентских выборах уже заявляли лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко; депутат Верховной рады Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ; лидер Социалистической партии Илья Кива; соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Юрий Деревянко.

Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко.