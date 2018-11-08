Савченко планирует выезжать к избирателями в автозаке, сообщила ее сестра

КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая намерена баллотироваться на пост президента Украины, собирается вести избирательную кампанию из СИЗО, а также по разрешению руководства СИЗО выезжать в автозаке на встречи с избирателями, рассказала ее сестра Вера Савченко украинскому интернет-изданию "Страна".
Также, по ее словам, некоторые политики давно предлагали Надежде сотрудничество. Вера Савченко уверена, что все кандидаты, которые внесли 2,5 миллиона гривен (около 90 тысяч долларов) залога, имеют иммунитет перед выборами, а значит должны иметь возможность общаться с избирателем. При этом Надежда не осужденная, может баллотироваться.
"Пока мы не решили, как Надежда будет проводить свою предвыборную компанию. Мы сейчас уже ездим по Украине с предвыборной кампанией. Объединяем и информируем людей. Возможно, руководство СИЗО должно обеспечить ее общение с избирателями. Возить в автозаке на места встреч. Но мы ездим за 600 километров от Kиева. Это достаточно далеко",- считает Вера.
Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев остается Тимошенко.