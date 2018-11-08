Рада проголосовала за расширение украинской зоны контроля в Черном море

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О прилегающей зоне Украины", который позволит расширить контролируемую Киевом территорию на море на 12 морских миль.

Решение поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документу еще предстоит пройти второе чтение.

В пояснительной записке утверждается, что Москва якобы ведет незаконную экономическую деятельность с использованием торгового флота под флагом России и флагами третьих стран.

Отмечается, что Киев потерял возможность контролировать судоходство. В частности, Украина не может задерживать и досматривать корабли, которые подозревает в незаконной деятельности.

Авторы предлагают на законодательном уровне урегулировать статус так называемой прилегающей зоны, что позволит реализовать возможности, которые дает Конвенция по морскому праву 1982 года.

В частности, статья 33 Конвенции позволяет прибрежному государству осуществлять в этой зоне контроль для борьбы с нарушением таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил.

"Принятие закона позволит расширить контролируемую территорию на море на 12 морских миль (до 24 миль), создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море, предупредит случаи нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасность в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины", — говорится в пояснительной записке к документу.

Закон не актуален

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что украинский законопроект неактуален, так как Россия сама может бороться с экономическими преступлениями.

"Российская экономическая зона остается в своих прежних границах, и любые незваные гости, будь то контрабандисты, рыбаки или нефтедобытчики, сразу же окажутся под арестом. Борьбу с контрабандой и экономическими преступлениями мы проведем сами, без украинских подсказок, поэтому на сегодняшний день предложение Украины как минимум не актуально", — сказал Бальбек РИА Новости.

Он отметил, что закон, в случае его принятия, ничем не грозит российскому судоходству.

"А вот оболваненные новыми веяниями в Киеве украинские моряки, которые пойдут по картам "новой" морской территориальной зоны, могут оказаться в российской тюрьме. Хотелось бы предотвратить подобные инциденты и обратиться к ним: верьте морским международным навигационным картам", — добавил парламентарий.

Киев может начать провокации

В эфире радио Sputnik украинский политик и правозащитник Владимир Олейник высказал мнение, что Киев этим законопроектом готовит почву для провокаций в Черном море.

"Скорее всего, этот законопроект направлен исключительно против России – чтобы формально получить для таможенной, пограничной службы дополнительные правовые аргументы на проведение досмотров российских кораблей. А по сути – постоянно создавать провокации. Безусловно, самостоятельно они не смогут до конца их реализовывать", — заключил политик.