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Рада проголосовала за расширение украинской зоны контроля в Черном море

(обновлено: 19:34 08.11.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины. Архивное фотоЗаседание Верховной рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О прилегающей зоне Украины", который позволит расширить контролируемую Киевом территорию на море на 12 морских миль.

Президент Украины Петр Порошенко во время учений Вооруженных сил Украины на побережье Азовского моря. 12 октября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Порошенко поручил определить морскую границу с Россией
Решение поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документу еще предстоит пройти второе чтение.

В пояснительной записке утверждается, что Москва якобы ведет незаконную экономическую деятельность с использованием торгового флота под  флагом России и флагами третьих стран.

Отмечается, что Киев потерял возможность контролировать судоходство. В частности, Украина не может задерживать и досматривать корабли, которые подозревает в незаконной деятельности.

Авторы предлагают на законодательном уровне урегулировать статус так называемой прилегающей зоны, что позволит реализовать возможности, которые дает Конвенция по морскому праву 1982 года.

В частности, статья 33 Конвенции позволяет прибрежному государству осуществлять в этой зоне контроль для борьбы с нарушением таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил.

"Принятие закона позволит расширить контролируемую территорию на море на 12 морских миль (до 24 миль), создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море, предупредит случаи нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасность в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины", — говорится в пояснительной записке к документу.

Закон не актуален

Эсминец Карни в акватории Черного моря. 12 августа 2018
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что украинский законопроект неактуален, так как Россия сама может бороться с экономическими преступлениями.

"Российская экономическая зона остается в своих прежних границах, и любые незваные гости, будь то контрабандисты, рыбаки или нефтедобытчики, сразу же окажутся под арестом. Борьбу с контрабандой и экономическими преступлениями мы проведем сами, без украинских подсказок, поэтому на сегодняшний день предложение Украины как минимум не актуально", — сказал Бальбек РИА Новости.

Он отметил, что закон, в случае его принятия, ничем не грозит российскому судоходству.

"А вот оболваненные новыми веяниями в Киеве украинские моряки, которые пойдут по картам "новой" морской территориальной зоны, могут оказаться в российской тюрьме. Хотелось бы предотвратить подобные инциденты и обратиться к ним: верьте морским международным навигационным картам", — добавил парламентарий.

Киев может начать провокации

Азовское побережье в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Политолог: Киев ищет "точку входа" для провокации в Азовском море
В эфире радио Sputnik украинский политик и правозащитник Владимир Олейник высказал мнение, что Киев этим законопроектом готовит почву для провокаций в Черном море.

"Скорее всего, этот законопроект направлен исключительно против России – чтобы формально получить для таможенной, пограничной службы дополнительные правовые аргументы на проведение досмотров российских кораблей. А по сути – постоянно создавать провокации. Безусловно, самостоятельно они не смогут до конца их реализовывать", — заключил политик.

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