Украинский политик объяснил, зачем Киеву расширенный контроль в Черном море

Верховная рада одобрила законопроект, расширяющий контроль Киева над Черным морем. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник высказал мнение, что этот законопроект направлен исключительно против России.

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "О прилегающей зоне Украины", который позволит расширить контролируемую Киевом территорию на море на 12 морских миль с целью противодействия контрабандному трафику в Черном море. Такое решение на заседании 8 ноября поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.

В пояснительной записке к документу утверждается, что после вхождения Крыма в состав России российские власти осуществляют "незаконную экономическую деятельность с привлечением торгового флота под российским флагом и флагами третьих стран".

"Украина потеряла возможность эффективного контроля за судоходством в пределах морского пространства, которое, согласно международному законодательству и законодательству Украины, позволяет осуществлять задержание и досмотр кораблей, подозреваемых в пиратстве, осуществлении незаконной перевозки оружия, наркотиков, торговли людьми, контрабанде", – говорится в документе.

Авторы законопроекта предлагают на законодательном уровне урегулировать статус так называемой прилегающей зоны, что позволит реализовать возможности, которые представляет ратифицированная Украиной Конвенция по морскому праву 1982 года.

Статья 33 этой Конвенции предусматривает возможность создания прилегающей зоны, в которой прибрежные государства могут осуществлять контроль, необходимый для предотвращения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил, а также для наказания за нарушение указанных правил.

"Принятие закона позволит расширить контролируемую территорию на море на 12 морских миль (до 24 миль), создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море, предупредит случаи нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасность в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины", – говорится в пояснительной записке к документу.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник высказал мнение, что Киев готовит почву для провокаций в Черном море.

"Скорее всего, этот законопроект направлен исключительно против России – чтобы формально получить для таможенной, пограничной службы дополнительные правовые аргументы на проведение досмотров российских кораблей. А по сути – постоянно создавать провокации. Безусловно, самостоятельно они не смогут до конца их реализовывать. Я считаю, что (президент Украины Петр) Порошенко в мировой "колоде карт" занимает самую низшую ступень. Если вы помните, в фильме "Место встречи изменить нельзя" эту роль играет Промокашка, он все время ждет, что скажет "пахан". Порошенко может провокацию затеять, а потом обращаться к мировому сообществу, к НАТО, мол, давайте сюда корабли, чтобы защитить Украину, которую "обижает" Россия. То есть поступать, как мелкий провокатор. Для этого он и готовит все эти правовые основания. Конечно, они не будут иметь юридической силы. Но, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок: Западу постоянно нужно находить основания, чтобы поддерживать идеологию санкций против России, а здесь очередная провокация, которую готовит в районе Черного моря эта "шайка"", – сказал Владимир Олейник.