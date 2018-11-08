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Украинский политик объяснил, зачем Киеву расширенный контроль в Черном море

(обновлено: 17:42 08.11.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Фонтанка в ОдессеОтдыхающие на пляже Фонтанка в Одессе
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Верховная рада одобрила законопроект, расширяющий контроль Киева над Черным морем. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник высказал мнение, что этот законопроект направлен исключительно против России.

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "О прилегающей зоне Украины", который позволит расширить контролируемую Киевом территорию на море на 12 морских миль с целью противодействия контрабандному трафику в Черном море. Такое решение на заседании 8 ноября поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.

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В пояснительной записке к документу утверждается, что после вхождения Крыма в состав России российские власти осуществляют "незаконную экономическую деятельность с привлечением торгового флота под российским флагом и флагами третьих стран".

"Украина потеряла возможность эффективного контроля за судоходством в пределах морского пространства, которое, согласно международному законодательству и законодательству Украины, позволяет осуществлять задержание и досмотр кораблей, подозреваемых в пиратстве, осуществлении незаконной перевозки оружия, наркотиков, торговли людьми, контрабанде", – говорится в документе.

Авторы законопроекта предлагают на законодательном уровне урегулировать статус так называемой прилегающей зоны, что позволит реализовать возможности, которые представляет ратифицированная Украиной Конвенция по морскому праву 1982 года.

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© РИА Новости / Стрингер
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Статья 33 этой Конвенции предусматривает возможность создания прилегающей зоны, в которой прибрежные государства могут осуществлять контроль, необходимый для предотвращения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил, а также для наказания за нарушение указанных правил.

"Принятие закона позволит расширить контролируемую территорию на море на 12 морских миль (до 24 миль), создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море, предупредит случаи нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасность в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины", – говорится в пояснительной записке к документу.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник высказал мнение, что Киев готовит почву для провокаций в Черном море.

"Скорее всего, этот законопроект направлен исключительно против России – чтобы формально получить для таможенной, пограничной службы дополнительные правовые аргументы на проведение досмотров российских кораблей. А по сути – постоянно создавать провокации. Безусловно, самостоятельно они не смогут до конца их реализовывать. Я считаю, что (президент Украины Петр) Порошенко в мировой "колоде карт" занимает самую низшую ступень. Если вы помните, в фильме "Место встречи изменить нельзя" эту роль играет Промокашка, он все время ждет, что скажет "пахан". Порошенко может провокацию затеять, а потом обращаться к мировому сообществу, к НАТО, мол, давайте сюда корабли, чтобы защитить Украину, которую "обижает" Россия. То есть поступать, как мелкий провокатор. Для этого он и готовит все эти правовые основания. Конечно, они не будут иметь юридической силы. Но, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок: Западу постоянно нужно находить основания, чтобы поддерживать идеологию санкций против России, а здесь очередная провокация, которую готовит в районе Черного моря эта "шайка"", – сказал Владимир Олейник.

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