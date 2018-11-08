Киевским школьникам рассказали о "воинской доблести" на примере нацистов

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В киевской гимназии №315 состоялся урок "воинской доблести", посвященный дивизии СС "Галичина". На необычное занятие обратил внимание глава Украинского еврейского конгресса Эдуард Долинский.

"Лекцию о "славных" эсэсовцах детям прочел представитель сообщества Ukrainian Military Honor, которое занимается восхвалением украинцев, служивших в нацистских подразделениях", — написал он в фейсбуке.

Ukrainian Military Honor, в свою очередь, пояснила, что история этого воинского формирования освещается "не должным образом", поэтому они решили "исправить ситуацию".

"Слушателям понравилось. Продолжение следует", — заявили представители организации на свой странице в фейсбуке.

Дивизия СС "Галичина" состояла из украинских добровольцев. Ее создали на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила это соединение возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения. В частности, они приняли участие в уничтожении польского села Гута Пеняцка, где было убито более 500 человек.

Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.