В Раде первое чтение прошел законопроект о расширении контроля на море

Вид на Суджукскую косу в городе Новороссийск. Архивное фото

Вид на Суджукскую косу в городе Новороссийск. Архивное фото

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "О прилегающей зоне Украины", который позволит расширить контролируемую Киевом территорию на море на 12 морских миль.

Решение поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документу еще предстоит пройти второе чтение.

В пояснительной записке к документу утверждается, что после вхождения Крыма в состав России российские власти якобы осуществляют незаконную экономическую деятельность с привлечением торгового флота под российским флагом и флагами третьих стран.

"Украина потеряла возможность эффективного контроля за судоходством в пределах морского пространства, которое, согласно международному законодательству и законодательству Украины, позволяет осуществлять задержание и досмотр кораблей, подозреваемых в пиратстве, осуществлении незаконной перевозки оружия, наркотиков, торговли людьми, контрабанде", — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы предлагают на законодательном уровне урегулировать статус так называемой прилегающей зоны, что позволит реализовать возможности, которые дает Конвенция по морскому праву 1982 года.

В частности, статья №33 позволяет прибрежному государству осуществлять в этой зоне контроль для борьбы с нарушением таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил.

"Принятие закона позволит расширить контролируемую территорию на море на 12 морских миль (до 24 миль), создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море, предупредит случаи нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасность в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины", — говорится в пояснительной записке к документу.