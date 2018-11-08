КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "О прилегающей зоне Украины", который позволит расширить контролируемую Киевом территорию на море на 12 морских миль.
В пояснительной записке к документу утверждается, что после вхождения Крыма в состав России российские власти якобы осуществляют незаконную экономическую деятельность с привлечением торгового флота под российским флагом и флагами третьих стран.
"Украина потеряла возможность эффективного контроля за судоходством в пределах морского пространства, которое, согласно международному законодательству и законодательству Украины, позволяет осуществлять задержание и досмотр кораблей, подозреваемых в пиратстве, осуществлении незаконной перевозки оружия, наркотиков, торговли людьми, контрабанде", — говорится в пояснительной записке к документу.
В частности, статья №33 позволяет прибрежному государству осуществлять в этой зоне контроль для борьбы с нарушением таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил.
"Принятие закона позволит расширить контролируемую территорию на море на 12 морских миль (до 24 миль), создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море, предупредит случаи нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасность в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины", — говорится в пояснительной записке к документу.