В ЛНР заявили о гибели мирного жителя из-за обстрела со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 8 ноя — РИА Новости. Житель самопровозглашенной Луганской народной республике погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Сегодня в 11.05 ВС Украины вновь грубо нарушили соглашения по режиму прекращению ведения огня. В результате обстрела из БМП-1, с направления населенного пункта Золотое-4 по населенному пункту Марьевка, получил ранение, не совместимое с жизнью, житель этого поселка, 1955 года рождения", — сказал Марочко.

Детали произошедшего уточняются.