Политолог: укрепление демократов в конгрессе США пошатнет позиции Порошенко

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Результаты выборов в конгресс США, которые ознаменовались укреплением демократического крыла, пошатнут позиции украинского президента Петра Порошенко, однако в целом на Украине кардинальных изменений не произойдёт, заявил украинский политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США, по итогам которых демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате. Президент США Дональд Трамп назвал это успехом. Как отмечают аналитики агентства Moody"s, эти результаты вряд ли изменят курс политики страны, но могут замедлить принятие в конгрессе некоторых инициатив администрации президента США.

"Выборы, которые состоялись в США, в стратегическом плане для Украины ничего не меняют, поскольку есть американская стратегическая линия по Восточной Европе по сдерживанию России, она сохранится. Для Украины это будет иметь значение в том смысле, что сейчас, когда будет начинаться официально избирательная кампания, то наши группировки могут искать какие-то дополнительные выходы на американцев, они могут это использовать в своей избирательной кампании. Думаю, что усиление демократического крыла в конгрессе пошатнёт позиции Порошенко, ему будет труднее", — сказал эксперт на пресс-конференции "Американские выборы: последствия для Украины" в МИА "Россия сегодня".

Рудяков полагает, что теперь у Порошенко появятся оппоненты.

"Ходили слухи, что появится новый кандидат в президенты Украины, что с середины октября начнётся его публичный проект. Пока он не появился, но, возможно, теперь появится в связи с усилением демократов в США", — отметил Рудяков.

При этом, как отметил политолог, кардинальных перемен на украинской площадке американцы сейчас планировать не будут.