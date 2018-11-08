Политолог прокомментировал слова депутата Рады о "шокированной Европе"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Европе стоит начать исправлять ошибки и называть вещи своими именами. Об этом заявил в разговоре с RT политолог Александр Дудчак, комментируя слова депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что европейские сенаторы "в шоке" от происходящего на Украине.

"Европа бы вспомнила о том, что ее заслуга в происходящем на Украине — колоссальная. Они должны вспомнить о том, как ставили подписи под соглашением об урегулировании политического кризиса в стране 21 февраля 2014 года", — заявил Дудчак.

По его мнению, в ЕС надеялись, что санкции возымеют действие и "они получат преференцию". Тем не менее, все пошло не по плану Брюсселя.

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"Да, произошел отрыв Украины от России, но они получили порядка ста миллиардов евро убытков",резюмировал политолог.

Дудчак также отметил, что Рабинович делает такие заявления в рамках предвыборной кампании, так как "хочет быть рукопожатным и ездить в Европу".

Ранее Рабинович заявил, что французские сенаторы сообщат правительству страны и европейским структурам о ситуации со свободой слова на Украине. Парламентарии пригрозили Киеву санкциями, если нарушения прав журналистов будут продолжаться.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет уже на десятки. К последним случаям относятся гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Кроме того, в стране постоянно нападают на журналистов. Ранее произошла серия атак на корреспондентов Newsone.