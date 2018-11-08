Источник: в Таджикистане в результате бунта в колонии погибли 13 человек

ДУШАНБЕ, 8 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Тринадцать заключенных были убиты в результате бунта в колонии строгого режима в городе Худжанде на севере Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Согдийской области.

"Тринадцать заключенных были убиты в ходе штурма колонии строго режима в Худжанде, где они подняли бунт", — сказал собеседник агентства.

По его словам, один из заключенных, член ИГ*, смог разоружить охранника, отобрав у него автомат и начал стрелять по надзирателям и охране, заключенные захватили один из корпусов колонии. Спецназ УВД Согдийской области подавил бунт.

В свою очередь в главном управлении исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана РИА Новости сообщили, что на "месте работает специальная следственная группа, устанавливаются причины бунта".

* Террористическая организация, запрещенная в России.