Европа "в шоке" от происходящего на Украине, заявил депутат Рады

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Европейские сенаторы в шоке от происходящего на Украине, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович после переговоров во французском сенате.

По словам парламентария, в Европе недоумевают из-за ситуации со свободой слова на Украине, в частности, сенаторов возмутило избиение журналистов. Рабинович отметил, что, если ситуация не изменится, то европейские страны могут ввести соответствующие санкции.

"Они говорят, что мы (французские сенаторы. — Прим. ред.) будем информировать и правительство Франции, мы будем информировать европейские структуры и, самое главное, мы будем мониторить ситуацию — если это будет продолжаться, то очень серьезным разговор может стать о санкциях, персональных санкциях, против тех, кто душит свободу слова. Они (украинские политики. — Прим. ред.) у нас чего боятся? Они боятся, что они станут невъездными и нерукоподаваемыми, но мы их такими и сделаем. Поэтому душить свободу слова и рассказывать Европе, что мы демократы, мы не будем", — рассказал депутат в эфире телеканала NewsOne.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. К последним, в частности, относятся гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве; арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ; арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в его офисе. Также в начале октября Верховная рада приняла проект постановления, в котором предложила Совету нацбезопасности и обороны ввести санкции против телеканалов "112 Украина" и NewsOne за "пропаганду государства-агрессора".