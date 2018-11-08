Белоруссии следует брать пример с Украины и Грузии, заявил генсек НАТО

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью "Польскому радио" посоветовал Белоруссии следовать примеру Грузии и Украины в отношениях с Россией.

По его словам, стремление Владимира Путина интегрировать Белоруссию с Россией представляет серьезную угрозу для безопасности региона.

"Нет сомнений в том, что Путин будет оказывать давление на Белоруссию. Мы уже видели, как Россия подталкивает местную власть разместить базы и обеспечить присутствие российских сил в Белоруссии на постоянной основе", — заявил Расмуссен.

Он также отметил, что Белоруссия пока не демократическое государство, но жителям страны стоит ориентироваться на опыт Украины и Грузии, чтобы самостоятельно определять свое будущее.

"Вполне возможен рост оппозиционных сил, которые могли бы оказать противостояние властям в Минске, и это единственный путь двигаться вперед", — считает генсек НАТО.

Он добавил, что Белоруссия могла бы играть в будущем очень важную роль за счет своего географического положения между Россией и Европой. А НАТО и ЕС при условии проведения в стране реформ и более свободного общества готовы в перспективе принять Белоруссию в свои ряды.