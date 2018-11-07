Рыболовлев на данном этапе считается невиновным, заявила защита россиянина

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев на данном этапе разбирательства считается невиновным, необходимо неукоснительно соблюдать презумпцию невиновности, говорится в заявлении адвокатов Рыболовлева, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Как сообщила газета Monde , российского бизнесмена, президента футбольного клуба "Монако" Рыболовлева задержали во вторник утром по запросу Монако. Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях.

"Мы особенно подчеркиваем тот факт, что на данном этапе господин Рыболовлев считается невиновным и настаиваем на необходимости неукоснительного соблюдения этого принципа и прав, связанных с ним", — говорится в заявлении адвокатов.