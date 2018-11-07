Защита Рыболовлева подтвердила предъявление обвинений в Монако

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Защита российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева подтверждает предъявление бизнесмену обвинения в Монако, говорится в заявлении адвокатов Рыболовлева, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Мы подтверждаем, что господину Рыболовлеву было предъявлено обвинение, как сообщалось госпожой генеральным прокурором", — говорится в заявлении.

Как сообщила газета Monde, российского бизнесмена, президента футбольного клуба "Монако" Рыболовлева задержали во вторник утром по запросу Монако. Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях.

В среду генеральный прокурор княжества Монако Сильви Пети-Леклер подтвердила РИА Новости, что российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву были предъявлены обвинения и что полиция продолжает оперативные мероприятия по его делу. Точную статью она не назвала.