Защита Рыболовлева подтвердила предъявление обвинений в Монако

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Защита российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева подтверждает предъявление бизнесмену обвинения в Монако, говорится в заявлении адвокатов Рыболовлева, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Как сообщила газета Monde, российского бизнесмена, президента футбольного клуба "Монако" Рыболовлева задержали во вторник утром по запросу Монако. Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях.
В среду генеральный прокурор княжества Монако Сильви Пети-Леклер подтвердила РИА Новости, что российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву были предъявлены обвинения и что полиция продолжает оперативные мероприятия по его делу. Точную статью она не назвала.