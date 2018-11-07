Рыболовлеву не запрещено покидать Монако, заявил представитель россиянина

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.
Источник РИА Новости в судебных органах сообщал, что помощница российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева Тетьяна Бершеда была задержана и освобождена под залог вместе с бизнесменом в Монако.
"Дмитрий Рыболовлев освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако", — сказал собеседник агентства.