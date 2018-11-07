СБУ сообщила, что обнаружила у Бережной письмо на имя Лаврова

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины во время обысков в помещении, которое арендует директор общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты" Елена Бережная, обнаружили письмо на имя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Кроме многочисленных документальных материалов и электронных носителей, которые свидетельствуют о ее противоправной деятельности, наши сотрудники обнаружили также письмо к министру иностранных дел государства-агрессора Лаврову о необходимости активизации деятельности российских организаций на Украине", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook

Ранее Бережная заявила, что сотрудники СБУ "выламывают" двери ее квартиры и проводят обыски у всех, кто принимал участие в подготовке митинга у памятника генералу Ватутину. Позднее СБ Украины подтвердила, что провела обыск в помещении, которое арендует Бережная.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".