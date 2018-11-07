Шойгу обсудил с маршалом Хафтаром кризис в Ливии

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил в среду в Москве с ливийским маршалом Халифой Хафтаром ситуацию в Ливии, борьбу с терроризмом и тему безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщили в Минобороны РФ.

"В Минобороны России состоялась встреча министра обороны Российской Федерации генерал армии Сергея Шойгу с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром. В ходе встречи обсуждены вопросы безопасности в Ближневосточном регионе и Северной Африке, а также борьбы с международным терроризмом и разрешения кризисной ситуации в Ливии", — говорится в сообщении.

Ранее в среду о визите Хафтара в Россию сообщил информационный портал Al Wasat со ссылкой на пресс-службу командования ливийской армии.