Прокурор подтвердила предъявление обвинений Рыболовлеву

ПАРИЖ, 7 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Генеральный прокурор княжества Монако Сильви Пети-Леклер подтвердила РИА Новости, что российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву были предъявлены обвинения и что полиция продолжает оперативные мероприятия по его делу.

"Я подтверждаю вам, что господину Рыболовлеву были предъявлены обвинения. Но я не могу сейчас назвать точную статью", — сказала собеседница агентства, уточнив, что Рыболовлев был отпущен на свободу под юридическим контролем.

Она отметила, что "полиция все еще продолжает оперативные мероприятия".

Ранее о предъявлении Рыболовлеву обвинений в рамках коррупционного дела сообщали СМИ Лазурного берега. Вместе с ним обвинения были предъявлены еще троим людям.

Как сообщила газета Monde, российского бизнесмена, президента футбольного клуба "Монако" Рыболовлева задержали во вторник утром по запросу Монако. Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях. Защита Рыболовлева попросила соблюдать презумпцию невиновности бизнесмена, а само задержание связала с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката.