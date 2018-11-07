Рыболовлева освободили из-под стражи в Монако

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев освобожден из-под стражи, покинул здание полиции в Монако и находится у себя дома, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.

"Дмитрий Рыболовлев освобожден из-под стражи, покинул здание полиции и находится у себя дома. Официальные комментарии адвокатов будут предоставлены в ближайшее время", — сказал представитель Рыболовлева.

Как сообщила газета Monde, российского бизнесмена, президента футбольного клуба "Монако" Рыболовлева задержали во вторник утром по запросу Монако. Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях. Защита Рыболовлева попросила соблюдать презумпцию невиновности бизнесмена, а само задержание связала с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката.

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