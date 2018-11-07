Модернизированный Ил-103 планируют собирать в Казахстане, сообщил источник

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Производство модернизированной версии легкого многоцелевого самолета Ил-103 планируется организовать в Казахстане, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.

Соответствующее соглашение может быть подписано в ближайшие дни, вероятнее всего, в рамках XV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

"Казахстан заинтересован в создании на своей территории такого совместного предприятия, это позволит обеспечить потребность спроса в самолетах малой авиации и даст новые рабочие места в регионе. Планируется, что совместное предприятие будет запущено уже в следующем году", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что центр по производству модернизированных самолетов Ил-103М планируется создать в казахстанском Петропавловске.

Ил-103 – легкий многоцелевой самолет авиации общего назначения. Самолет сочетает в себе высокие аэродинамические характеристики, комфортную, просторную кабину, надежный двигатель и современную авионику.

Ил-103 обладает высокой экономической эффективностью и надежностью, может эксплуатироваться в любых климатических условиях, использоваться в качестве воздушного такси, патрульного в службах береговой охраны и мониторинга окружающей среды. Также он предназначен для частного использования и как учебный самолет для авиационных учебных заведений.

Пятнадцатый Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России состоится 9 ноября в казахстанском Петропавловске (на севере республики). По данным МИД Казахстана, ведется активная подготовительная работа с российскими партнерами. В мероприятиях форума, как сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, примет участие Владимир Путин. Он проведет встречу с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.