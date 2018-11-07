В Херсоне здание полиции забросали дымовыми шашками

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Несколько десятков человек провели в украинском Херсоне митинг: сначала требовали у полиции отчета о расследовании убийства советницы мэра города Екатерины Гандзюк, а затем забросали дымовыми шашками здание управления полиции в Херсонской области, сообщил в среду участник акции, глава общественной организации "Небезразличные" Сергей Стерненко.

Гандзюк, которую 31 июля в Херсоне облили концентрированной серной кислотой, в воскресенье скончалась в больнице. Правоохранители проводят следственные действия.

Стерненко опубликовал в среду на своей странице Facebook фотографии с митинга возле здания областного управления полиции. На фото видно, как участники акции забросали дымовыми шашками здание силового ведомства. Митингующие также разрисовали здание полиции портретами Гандзюк и написали "Убийц на нары".

Стерненко также написал, что к митингующим вышел представитель правоохранителей, с которым состоялся разговор на повышенных тонах. Однако он так и не смог ответить активистам на вопрос, кто виновен в смерти Гандзюк.

Летом украинская полиция сообщала, что неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована и все это время была в тяжелом состоянии в больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти в воскресенье переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых. Генпрокурор Юрий Луценко заявил во вторник, что подаст заявление об отставке из-за обвинений в недобросовестном расследовании дела.