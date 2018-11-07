В Совфеде прокомментировали украинский закон о нарушении границы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Из-за подписанного президентом Украины Петром Порошенко закона об уголовной ответственности за незаконное пересечение украинской границы гражданами РФ могут пострадать посещающие Украину россияне, этот закон противоречит всем международным норма, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы гражданами России. При этом действие закона, по мнению Киева, будет распространяться в том числе на Крым, который Украина до сих пор считает своим. Согласно украинскому законодательству, россияне могут въезжать в Крым только через украинские блокпосты, хотя полуостров воссоединился с РФ по итогам проведенного там в марте 2014 года референдума.

"С точки зрения международных стандартов это решение глупое, а с точки зрения защиты прав человека и общепринятых юридических норм оно выходит за рамки всех границ. Видимо, таким решением Порошенко пытается приостановить поездки россиян в Крым и на территорию Донецкой и Луганской областей", — заявил Цеков.

Он предположил, что украинские власти планируют каким-то образом отслеживать поездки "миллионов россиян" в Крым, а также в ДНР и ЛНР, а потом в случае посещения этими гражданами Украины заводить на них уголовное дела и незаконно задерживать.

"Такие действия Киева могут коснуться миллионов россиян. Это очередное проявление антироссийской истерии", — сказал сенатор.