Ушаков рассказал о подготовке к встрече Путина и Трампа в Аргентине

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Подготовка встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине уже началась, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Такая встреча в Буэнос-Айресе уже находится в проработке. Мы согласовываем с американской стороной время и дату этой встречи, и очевидно, предстоит также согласование содержательных компонентов этого контакта", — сказал Ушаков журналистам.

Ушаков отметил, что пока прорабатываются только временные параметры контакта, который может пройти в месте проведения саммита G20.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.