В Киеве демонтируют временный мемориал погибшим на Евромайдане

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Коммунальные службы демонтируют временный мемориал погибшим на Евромайдане в центре Киева, сообщило в среду агентство УНИАН.

Ранее начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Гордатюк заявил, что следственный эксперимент по делу о стрельбе на улице Институтской в Киеве в ходе "евромайдана" невозможно завершить, пока городские власти не перенесут временный мемориал погибшим.

"В Киеве коммунальщики демонтируют памятник Героям Небесной Сотни для проведения дополнительных следственных действий и окончания эксперимента ГПУ относительно обстоятельств гибели участников акций протеста 20 февраля 2014 года", — говорится в сообщении.

По данным агентства, на баннере на аллее Героев Небесной Сотни сообщается, что для проведения следственных действий "работникам прокуратуры необходимо максимально воссоздать ландшафт улицы по состоянию на февраль 2014 года".

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.

Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.