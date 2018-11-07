Ушаков назвал результаты промежуточных выборов в США ожидаемыми

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Результаты выборов в американский конгресс были ожидаемы, но судить об их влиянии на отношения Москвы и Вашингтона можно будет лишь через некоторое время — надо подождать, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Для всех результаты выборов были более-менее ожидаемы. Интересно, что демократы говорят о своей победе, (Дональд) Трамп говорит о своей впечатляющей победе. Что касается влияния выборов на развитие российско-американских отношений, надо подождать и посмотреть, как это все скажется", — сказал Ушаков.

Он отметил, что, учитывая американскую политическую практику, иной результат выборов предсказать было тяжело, поскольку обычно в ходе промежуточных выборов в палату представителей большинство получает сторона, находящаяся в оппозиции.

Во вторник, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы в конгресс США. Согласно последним прогнозам, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50, однако потеряли большинство в палате представителей. По мнению экспертов, в результате такого расклада многие законодательные инициативы президента страны Дональда Трампа могут встретить серьезное сопротивление.