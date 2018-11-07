Лидеры ОДКБ обсудят вопрос избрания нового генсека

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Лидеры ОДКБ в узком составе за закрытыми дверями обсудят вопрос избрания нового генерального секретаря организации, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее пресс-служба МИД Казахстана сообщила, что сессия совета ОДКБ на уровне глав государств и совещание совета министров иностранных дел пройдут в Астане 8 ноября.

"Сессия пройдет в начале в узком составе, где будут обсуждены актуальные проблемы международной региональной безопасности и вопрос взаимодействия государств-членов. Также будет обсуждаться весьма важный вопрос о новом генеральном секретаре ОДКБ", — сказал Ушаков.

Представитель Армении Юрий Хачатуров, занимавший ранее пост генсека ОДКБ, был освобожден от должности, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. Ранее армянские следователи предъявили Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд освободил Хачатурова под залог.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Ушаков уточнил, что кандидатами на пост генсека являются три кандидатуры.

"Тут просматриваются три возможных варианта: или временное исполнение обязанностей генсека до мая 2020 заместителем генерального секретаря, то есть (Валерием-ред.) Семериковым. Второй вариант — избрание белорусского представителя на этот пост, поскольку после Армении по алфавиту идет Белоруссия, и третий вариант, на котором настаивает армянская сторона, — это избрание до мая 2020 года, на этот период, опять-таки армянского представителя",- сказал Ушаков, уточнив, что избрание нового генсекретаря является чувствительным вопросом, и решаться он будет в закрытом режиме.