Киев обвинил Россию в отработке блокады украинских портов в Азовском море

КИЕВ, 7 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что РФ якобы отрабатывает систему блокады украинских портов в Азовском море.

"Сейчас Азовское море активно насыщается военными кораблями, где отрабатывается система блокады украинских морских портов", — заявил он в Киеве на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед", трансляцию ведут украинские телеканалы.

В начале года обострилась ситуация с судоходством в Азовском море. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев. В украинском МИД признали, что пограничники РФ не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.