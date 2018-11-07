МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. С начала силовой операции на Донбассе украинскую армию самовольно покинули 33 798 человек. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад о правопорядке и дисциплине в ВСУ.

Как рассказали изданию ознакомившиеся с документом военно-дипломатические источники, такое число дезертиров вызывает опасение, поскольку у многих из них осталось оружие. В розыске находится около 15 тысяч единиц огнестрельного оружия, среди которого автоматы, пистолеты, винтовки, пулеметы и гранатометы.

В докладе отмечается еще одна тенденция — значительный рост небоевых потерь. Самыми частыми причинами гибели в мирное время стали самоубийства, ДТП, неосторожное обращение с оружием и отравление наркотиками.

Как заявлял ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, основная причина небоевых потерь — посттравматические расстройства, поскольку "человеческая психика не справляется с последствиями войны".