На Украине подсчитали небоевые потери ВСУ в Донбассе

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. Небоевые потери украинских силовиков за все время военных действий в Донбассе составили 2700 человек, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью еженедельнику "Зеркало недели".

"За четыре года из 2700 небоевых безвозвратных и санитарных потерь 891 случай — болезни, 318 — ДТП, 177 — несчастные случаи, 175 — отравление (алкоголем, наркотиками), 172 — неосторожное обращение с оружием, 101 — нарушение мер безопасности, 228 — убийства, 615 — самоубийства", — сказал он.

При этом, по его словам, только треть самоубийств совершены в зоне военной операции во время несения службы, остальные — после отхода силовиков в пункты постоянной дислокации на восстановление. "Самоубийства — страшная проблема и большая трагедия", — добавил прокурор.

"Ужасная статистика"

Матиос не в первый раз поднимает эту тему. На прошлой неделе он также говорил о небоевых потерях в Донбассе, но тогда речь шла только о погибших в результате убийств и покончивших с собой. Таких случаев насчитывается около 900, заявил прокурор, добавив, что "мы столкнулись с ужасной статистикой".

Причиной потерь он назвал посттравматические расстройства, поскольку "человеческая психика не справляется с последствиями войны и теми предпосылками, которые приводят к разбалансировке восприятия действительности и реальности".

При этом в ЛНР обратили внимание на то, что в цифрах, которые приводит главный военный прокурор, есть нестыковки. Как заметил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной республики Андрей Марочко, в феврале Матиос говорил о том, что за время спецоперации в Донбассе с собой покончили более 500 силовиков, в апреле — более тысячи, а теперь речь идет о 900 погибших.

Главный военный прокурор также обращал внимание и на другие проблемы ВСУ. По его данным, в армии резко вырос уровень преступности — с апреля 2014 года фигурантами уголовных дел стали 43 тысячи военнослужащих, то есть около четверти от всего состава ВСУ. Жаловался прокурор и на пьянство в армии.