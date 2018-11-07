На Украине ввели уголовную ответственность для россиян за нарушение границы

Контрольно-пропускной пункт в Херсонской области недалеко от границы с Крымом. Архивное фото

Контрольно-пропускной пункт в Херсонской области недалеко от границы с Крымом. Архивное фото

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Петр Порошенко подписал закон, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение украинской границы россиянами, следует из информации на сайте Верховной рады.

Парламент принял соответствующий закон 18 октября.

Раньше нарушителям грозили штрафы и административный арест до 15 суток. Новый закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц — от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия — от пяти до восьми лет.

Как говорится в пояснительной записке к документу, уголовную ответственность будут нести только "лица, имеющие гражданство государства-агрессора (так украинские власти называют Россию. — Прим. ред.), или другие лица в интересах государства-агрессора", которые пересекают границу без документов или с фальшивыми документами, а также вне пунктов пропуска.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала конфликта в Донбассе. Так, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, ведении "гибридной войны", шпионаже, а также кибератаках. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.