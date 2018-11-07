БАКУ, 6 ноя – РИА Новости. Супруга бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева — Замира Гаджиева арестована в Лондоне по обвинению в отмывании денег, на данный момент обсуждается вопрос её экстрадиции в Азербайджан, сообщил РИА Новости в Баку источник, знакомый с ситуацией.

Гаджиева стала первой иностранкой, в отношении которой был применен новый закон о борьбе с отмыванием денег в Великобритании. Ранее британские СМИ сообщили, что National crime agency (NCA) арестовало ювелирные изделия на 400 тысяч фунтов (523 тысячи долларов), принадлежащие Гаджиевой. Данная мера была принята в рамках выяснения источников доходов женщины, предположительно потратившей 16 миллионов фунтов (20,7 миллиона долларов) в лондонском универмаге Harrods. Власти Великобритании требуют, чтобы Гаджиева объяснила, где взяла деньги на приобретение в Лондоне недвижимости общей стоимостью в 22 миллиона фунтов (28,5 миллиона долларов).

"Гаджиева арестована в рамках закона по борьбе с легализацией незаконно приобретенных средств Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании, обсуждается её возможная экстрадиция в Азербайджан", — сообщил источник.

По словам собеседника агентства, Гаджиевой предъявлены обвинения в присвоении средств, она помещена в следственный изолятор.

"Гаджиеву могут выпустить под залог, если она внесет 500 тысяч фунтов стерлингов (654 тысячи долларов). Если ее выпустят под залог, она будет должна жить в своем доме в Лондоне, ей запрещено будет покидать город, и ежедневно она будет должна отмечаться в полиции. Однако государственные прокуроры Великобритании выразили резкий протест против освобождения Замиры Гаджиевой под залог, поэтому она будет содержаться в СИЗО. Апелляция Замиры Гаджиевой на ее арест будет рассмотрена в пятницу, 9 ноября, в Верховном суде Великобритании", — уточнил источник.

Джахангир Гаджиев – экс-глава Межбанка Азербайджана был осужден на 15 лет решения свободы Бакинским судом по тяжким преступлениям в октябре 2016 года, он был признан виновным в финансовых махинациях.

Следствие установило, что занимавший в 2001–2015 годах должность председателя правления банка Гаджиев в сговоре с другими лицами создал и возглавил организованную преступную группу. По данным МВД Азербайджана, злоупотребив должностными полномочиями, он поручил открыть на свое имя и на членов своей семьи, а также других лиц счета и перечислить на них крупные финансовые средства.