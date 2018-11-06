Тернопольский облсовет запретил "русскоязычную культурную продукцию"

КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Тернопольский областной совет решил ввести мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области, сообщается во вторник на сайте Тернопольского облсовета.

Соответствующее решение местные депутаты приняли во время заседания во вторник.

"Областной совет решил установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины", — говорится в сообщении.

Также депутаты решили отметить 90-летие создания Организации украинских националистов* и объявить 2019 год годом ОУН в области.

В октябре Житомирский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Ранее аналогичное решение принял и Львовский областной совет.

На Украине постоянно звучат призывы запретить всё, что так или иначе связано с Россией или русским языком.

Ранее парламент Украины со второй попытки принял в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Также запрещен ввоз на Украину ряда книжных изданий из РФ. В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

Также Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

* Запрещенная в России экстремистская организация.