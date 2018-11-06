ПАРИЖ, 6 ноя — РИА Новости. Российский бизнесмен, президент футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев задержан по запросу Монако, сообщает газета Monde.

Прокуратура Монако вменяет ему факты "коррупции", "торговли влиянием" и соучастие в этих преступлениях.

По информации издания, бизнесмена задержали за несколько часов до матча Лиги чемпионов между командами "Монако" и "Брюгге" на стадионе Луи II в Монако.

Отмечается, что в настоящий момент Рыболовлев по-прежнему находится под стражей. Кроме того, сообщается о проведении обысков в жилище российского бизнесмена в Монако.

"В настоящий момент еще ведется обыск, заполняются анкеты. Никаких официальных заявлений на тему реальной причины задержания нет", — сказал источник в судебной системе княжества.

По его словам, возможно, что задержали Рыболовлева только на 24 часа.

"Ясность будет, когда состоится заседание суда", — добавил он.

"Адвоката его в настоящий момент я не знаю. Дело ведет судья Эдуар Левро", — сообщил источник.

Генеральное консульство России в Марселе пока не получало информации о задержании бизнесмена.