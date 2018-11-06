В Раде предложили ЕС ввести санкции против России из-за выборов в ДНР и ЛНР

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко призвала партнеров Киева из ЕС и "нормандского формата" ввести санкции против РФ за якобы организацию выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проведение выборов не соответствует минским договоренностям по урегулированию ситуации в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

"Мы обращаемся к нашим партнерам по ЕС и "нормандскому формату", не может быть только глубокая обеспокоенность. Проведение псевдовыборов на территории Украины не по украинским законам требует жестких санкций против Москвы, страны, которая это организовывает", — заявила Геращенко, выступая во вторник в парламенте.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.