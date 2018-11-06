В Раде предложили ЕС ввести санкции против России из-за выборов в ДНР и ЛНР

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко призвала партнеров Киева из ЕС и "нормандского формата" ввести санкции против РФ за якобы организацию выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.
"Мы обращаемся к нашим партнерам по ЕС и "нормандскому формату", не может быть только глубокая обеспокоенность. Проведение псевдовыборов на территории Украины не по украинским законам требует жестких санкций против Москвы, страны, которая это организовывает", — заявила Геращенко, выступая во вторник в парламенте.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.