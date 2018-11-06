Киев уклонился от повестки на встрече в Минске, заявили в МИД ДНР

ДОНЕЦК, 6 ноя – РИА Новости. Киев на заседании политической подгруппы поднимал темы, не касающиеся повестки дня, в том числе выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, заявила полпред ДНР в контактной группе, и.о. главы МИД республики Наталья Никонорова.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев назвал это нарушением минских соглашений и заявил, что не признает выборы.

По словам Никоноровой, основным вопросом повестки дня политической подгруппы был порядок предоставления Донбассу особого статуса. Однако его обсуждение не состоялось.

"Вместо этого представители Украины настойчиво поднимают темы, абсолютно не касающиеся повестки дня, в том числе и о выборах глав и парламентов республик. Очевидно, что голословные обвинения Киева в нарушении минских договоренностей призваны лишь отвлечь внимание мировой общественности от неспособности самих украинских властей исполнять взятые на себя обязательства", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

Никонорова напомнила, что решение политических вопросов является важным для полноценного достижения мира и призвала Киев "как можно скорее начать продуктивную работу по согласованию с представителями республик вопросов реализации политических пунктов".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.