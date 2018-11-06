В Минске начались переговоры контактной группы по Донбассу

ДОНЕЦК, 6 ноя – РИА Новости. Встреча контактной группы по Донбассу началась в Минске, сообщили во вторник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В Минске началось заседание контактной группы", — говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

По данным министерства, основные темы для обсуждения в подгруппе по безопасности – нарушения перемирия в Донбассе, согласование дополнительных мер контроля за прекращением огня. Участники гуманитарной подгруппы обсудят ряд вопросов, касающихся обмена пленными, поиска пропавших без вести, а также "нарушений украинской стороной основополагающих прав человека на жизнь и свободу", заявили в МИД ДНР.

В ведомстве добавили, что политическая подгруппа продолжит обсуждать порядок предоставления особого статуса Донбассу. На повестке дня экономической подгруппы — введение механизма выплаты пенсий, задолженность Киева работникам железной дороги, а также восстановление полноценной работы сотового оператора "Vodafone-Украина".

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