Лавров назвал давление на систему SWIFT недопустимым

МАДРИД, 6 ноя — РИА Новости. Давление на систему SWIFT недопустимо, Москва рассчитывает на согласование участниками Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе механизма взаимодействия с Ираном в обход санкций США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что "в рамках совместной группы участников Совместного плана действий прорабатываются механизмы, которые позволят продолжать выполнять положения этого документа, прежде всего, что касается экономических связей с Ираном и без участия США, это дело непростое".

"Вы видите, как неприемлемыми методами уже оказано давление на операторов системы SWIFT. Но эксперты активно занимаются этим вопросом, и есть у них достаточно устойчивое понимание, что это возможно и что такие меры будут найдены", — сказал Лавров.