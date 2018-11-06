Лавров назвал давление на систему SWIFT недопустимым

МАДРИД, 6 ноя — РИА Новости. Давление на систему SWIFT недопустимо, Москва рассчитывает на согласование участниками Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе механизма взаимодействия с Ираном в обход санкций США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы видите, как неприемлемыми методами уже оказано давление на операторов системы SWIFT. Но эксперты активно занимаются этим вопросом, и есть у них достаточно устойчивое понимание, что это возможно и что такие меры будут найдены", — сказал Лавров.