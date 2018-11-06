Столтенберг назвал сроки пребывания НАТО в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Присутствие НАТО в Афганистане отвечает интересам безопасности Запада, оно сохранится до тех пор, пока в этом будет потребность на местах, точного графика вывода сил или их сокращения нет, заявил во вторник в Кабуле генсекс альянса Йенс Столтенберг.

Генсек альянса посетил во вторник Афганистан для переговоров с президентом Ашрафом Гани.

"Мы ранее приняли решение увеличить наше присутствие, и сделали это посредством большего числа советников и тренировочного персонала в интересах афганских сил. И США тоже увеличивают свое присутствие. И мы в июле решили, что наше присутствие здесь связано с определенными условиями, нет точного графика, невозможно сказать, когда мы сможем сократить присутствие", — заявил он, отвечая на вопросы журналистов.

"Но мы ясно дали понять, что останемся столько, сколько понадобится, когда мы увидим, что условия на месте позволят уйти или сократить присутствие. Мы сталкиваемся со сложной обстановкой в сфере безопасности в Афганистане", — добавил он, напомнив также, что союзники на саммите приняли решение сохранить финансирование афганских сил безопасности до 2024 года.

"Мое послание политикам в Европе и США заключается в том, что мы здесь, конечно, чтобы помогать Афганистану, но также и для того, чтобы помогать самим себе. Мы боремся с международным терроризмом. Потому что в наших интересах, в интересах безопасности находиться здесь", — заключил он.