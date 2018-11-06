На пробном голосовании в Раде Луценко отказались отправить в отставку

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины не поддержали отставку генерального прокурора Юрия Луценко, в ходе тестового голосования по данному вопросу "за" проголосовали 38 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее во вторник Луценко, который выступал в Раде с отчетом о расследовании убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, заявил, что намерен написать заявление об отставке в связи с обвинениями в адрес правоохранителей в недобросовестном расследовании.

Спикер парламента Андрей Парубий позже вынес на "рейтинговое" голосование вопрос об отставке Луценко, которое в итоге не набрало большого числа голосов. "Рейтинговое голосование: кто в зале поддерживает заявление генерального прокурора Юрия Луценко, прошу проголосовать", — сказал Парубий. После голосования депутаты перешли к рассмотрению вопроса о создании временной следственной комиссии в Раде по расследованию убийства Гандзюк.

Согласно закону, генпрокурор должен подать своё заявление об отставке президенту страны, после чего глава государства вносит соответствующее постановление на рассмотрение парламента.