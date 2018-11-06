Столтенберг призвал талибов* провести переговоры с властями Афганистана

БРЮССЕЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Прибывший с визитом в Афганистан генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал талибов* включиться в мирный переговорный процесс, заявив, что продолжение ими насилия не имеет перспектив.

"Талибы* должны понять, что продолжение насилия бессмысленно и контрпродуктивно, и чтобы быть частью будущего Афганистана, они могут сесть за стол переговоров", — заявил Столтенберг во вторник на пресс-конференции с президентом Афганистана.

Он подтвердил, что НАТО продолжит поддерживать усилия афганских властей по примирению и поиску путей внутриафганского урегулирования, но также не ослабит усилия по подготовке сил безопасности.

*Террористическая организация, запрещенная в России.