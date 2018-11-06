В заказе убийства советницы мэра Херсона подозревают 12 человек

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Украинские правоохранители подозревают 12 человек в заказе убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, заявил во вторник генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Гандзюк, которую 31 июля в Херсоне облили концентрированной серной кислотой, в воскресенье скончалась в больнице. Ее смерть вызвала большой общественный резонанс. Украинские политики потребовали от правоохранителей расследования и установления заказчиков. Парламент вызвал на доклад руководителей правоохранительных органов, потребовал отчета о ходе расследования обстоятельств нападения на общественных активистов.

"Сегодня мы имеем подозрения относительно 12 лиц, которые, вероятно, были заказчиками этого преступления. Сама Гандзюк говорила о части из них во время скайп-связи и ее допроса следователем. Мне лично она говорила о трех из этих лиц, следствию — больше", — заявил Луценко в ходе отчета в парламенте.

По его словам, одна из версий убийства ранее "вытекла в СМИ". Луценко отметил, что это "подорвало успешность работы следствия", поскольку 12 подозреваемых "в связи с утечкой, конечно, получили необходимую им информацию".

Он также сказал, что следствие по установлению организатора и исполнителей преступления практически завершено, силовики работают над установлением заказчиков.

Летом украинская полиция сообщала, что неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована, все это время была в тяжелом состоянии в больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти в воскресенье переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.