Хуг дискредитировал свой мандат, считают в "Блоке Порошенко"

КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Бывший первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, который отказался называть Россию агрессором, этим заявлением дискредитировал свой мандат в миссии ОБСЕ на Украине, считает депутат Верховной Рады от президентского "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук.

Ранее Хуг, покинувший пост с ноября, заявил в интервью украинскому телеканалу "1+1" , что не считает Россию страной-агрессором. По его словам, ситуацию в Донбассе можно будет урегулировать "только тогда, когда кто-то будет стремиться найти решение, а не будет пытаться обвинить других".

"Александр Хуг своим очередным заявлением дискредитировал мандат своей работы в миссии ОБСЕ за четыре года в Украине. Все это время он избегал комментариев по поводу того, кто начал войну, кто инициирует обстрелы, какова природа конфликта. Такую позицию он объяснял особенностями должности: "мы даем только факты без личных мнений". Теперь понятно, что его личное мнение определяло его публичную коммуникацию и работу в ОБСЕ", — написала Залищук во вторник в Facebook.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".