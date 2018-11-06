На Украине отпустили боевика ИГ*, которого просили выдать Таджикистану

ДУШАНБЕ, 6 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Власти Украины отпустили задержанного ранее в Киеве боевика террористической группировки "Исламское государство"*, гражданина Таджикистана, сообщили РИА Новости в Госкомитете национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"Муродали Халимов, по кличке "Босс", в 2016 году был задержан украинскими властями по запросу Интерпола в Киеве сразу по прилету из Турции", — напомнил собеседник агентства. На родине Халимов обвиняется в терроризме, наемничестве, организации преступного сообщества и членстве в запрещенном в Таджикистане религиозно-экстремистском течении.

По его словам, Генпрокуратура Таджикистане несколько раз обращалась к властям Украины с просьбой экстрадировать Халимова.

"В Киев были направлены все документы, свидетельствующие о его участии в боевых действиях на территории Сирии на стороне ИГ и вербовке им граждан в ряды "Исламского государства". Но Киев отказался экстрадировать его в Таджикистан", — сказал источник в ГКНБ.

По его словам, несколько дней тому назад спецслужбам Таджикистана стало известно, что власти Украины его отпустили, и он покинул контролируемую Киевом территорию.

По информации спецслужб. в 2014 году Халимов перебрался в Сирию вместе с женой и тремя детьми. Вместе с ним выехала и семья его брата, 34-летнего Махмадсаида: жена, дети, а также сестра с мужем и 66-летняя мать Халимовых. В сотрудничестве с ИГ* обвиняются и 14 членов семьи Халимовых.

*Террористическая организация, запрещенная в России.