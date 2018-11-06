МИД Украины заступился за экс-замглавы СММ Хуга

КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заступился за бывшего первого замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга, который отказался называть Россию агрессором; украинский министр отметил, что Хуг в силу своего мандата не имел права давать никаких политических оценок.

Ранее Хуг, покинувший пост с ноября, заявил в интервью украинскому телеканалу "1+1" , что не считает Россию страной-агрессором. По его словам, ситуацию в Донбассе можно будет урегулировать "только тогда, когда кто-то будет стремиться найти решение, а не будет пытаться обвинить других".

"Хуг в очередной раз явно попадает в коммуникационную неприятность. И не потому, что он пророссийский, ведь свои обязанности заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине он пытался выполнять беспристрастно. А прежде всего потому, что, учитывая официальный статус наблюдателя, в своих заявлениях он не может выходить за формальные рамки. То есть не имеет права давать никаких политических оценок и говорить "от себя", — написал министр во вторник в Facebook.

Вместе с тем Климкин считает, что Хугу нужно было "найти другие слова, которые не допускали бы каких-либо пророссийских" интерпретаций". "От этого во многом зависит понимание и поддержка в Украине деятельности СММ", — написал министр.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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