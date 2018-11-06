Порошенко призвал не пиариться на гибели советницы мэра Херсона

КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает убийство советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк не раскрытым до конца и призвал политические силы не пиариться на ее гибели.

Гандзюк, которую 31 июля в Херсоне облили концентрированной серной кислотой, в воскресенье скончалась в больнице. Полиция подтвердила факт ее смерти, сейчас правоохранители проводят следственные действия в больнице в Киеве.

"Я хочу, чтобы поняли все, что политические спекуляции на этой теме точно не прояснят это дело, а, наоборот, еще больше ее запутают. Я призываю и провластные, и оппозиционные силы не бросаться голословными аргументами и, не дай Бог, не делать пиар на крови", — сказал Порошенко во вторник на встрече с молодежью в Киеве. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".

Порошенко отметил, что по информации, которую ему предоставили силовики, преступление почти раскрыто, "найдены убийца, помощники, которые сознались, задержан организатор".

"Я не считаю, что оно (преступление – ред.) раскрыто до конца и уверен, что надо продолжить работу", — сказал он. Порошенко отметил, что следствие рассматривает более 20 версий нападения на Гандзюк.

Летом украинская полиция сообщала, что неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована, все это время была в тяжелом состоянии в больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти в воскресенье переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.